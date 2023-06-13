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Залужний про наступ ЗСУ: Маємо успіхи, реалізуємо плани, рухаємося вперед. Тривають важкі бої

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 20:08
Залужний про наступ ЗСУ: Маємо успіхи, реалізуємо плани, рухаємося вперед. Тривають важкі бої - Фото
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що українські воїни мають "певні успіхи" у наступі. Про це він повідомив у розмові із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

За його словами, він розповів Міллі щодо ситуації на фронті — на Донбасі та півдні йдуть важкі бої оборонного та наступального характеру.

"Є певні успіхи, реалізуємо наші плани, рухаємося вперед", — заявив Залужний.

Він зазначив, що напередодні чергового засідання країн-союзників у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритети для ЗСУ — важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію та можливості для контрбатарейної боротьби.

"Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну та непохитну підтримку України", — резюмував головком.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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