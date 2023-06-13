Залужний про наступ ЗСУ: Маємо успіхи, реалізуємо плани, рухаємося вперед. Тривають важкі бої

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що українські воїни мають "певні успіхи" у наступі. Про це він повідомив у розмові із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, він розповів Міллі щодо ситуації на фронті — на Донбасі та півдні йдуть важкі бої оборонного та наступального характеру.

"Є певні успіхи, реалізуємо наші плани, рухаємося вперед", — заявив Залужний.

Він зазначив, що напередодні чергового засідання країн-союзників у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритети для ЗСУ — важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію та можливості для контрбатарейної боротьби.

"Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну та непохитну підтримку України", — резюмував головком.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.