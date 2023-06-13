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Залужный о наступлении ВСУ: Имеем успехи, реализуем планы, двигаемся вперед. Бои тяжелые

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 20:08
Залужный о наступлении ВСУ: Имеем успехи, реализуем планы, двигаемся вперед. Бои тяжелые - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинские воины имеют "определенные успехи" в наступлении. Об этом он сообщил в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. 

По его словам, он рассказал Милли насчет ситуации на фронте — на Донбассе и юге идут тяжелые бои оборонного и наступательного характера. 

"Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", — заявил Залужный.

Он отметил, что накануне очередного заседания стран-союзников в формате "Рамштайн" обсудили приоритеты для ВСУ — важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и возможности для контрбатарейной борьбы. 

"Договорились продолжать диалог. Благодарю генерала Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины", — резюмировал главком.

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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