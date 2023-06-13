Залужный о наступлении ВСУ: Имеем успехи, реализуем планы, двигаемся вперед. Бои тяжелые
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинские воины имеют "определенные успехи" в наступлении. Об этом он сообщил в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
По его словам, он рассказал Милли насчет ситуации на фронте — на Донбассе и юге идут тяжелые бои оборонного и наступательного характера.
"Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", — заявил Залужный.
Он отметил, что накануне очередного заседания стран-союзников в формате "Рамштайн" обсудили приоритеты для ВСУ — важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и возможности для контрбатарейной борьбы.
"Договорились продолжать диалог. Благодарю генерала Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины", — резюмировал главком.
Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
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