Залужний розповів, що британці масово підтримують Україну листами – фото

Фото: ЕРА/NEIL HALL

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував фото з листами британців, у яких вони висловлюють підтримку українцям та цікавляться, як їм можна допомогти.

За словами Залужного, дипмісія отримала "сотні" таких листів на тлі інформації про заморожування американської військової допомоги Україні та скандальну ситуацію в Овальному кабінеті: "Питають, чим допомогти, куди донатити, та просять передати слова вдячності українцям".

В одному з листів йдеться: "Я пишу вам з серцем, сповненим захоплення і непохитної підтримки. Я розумію, що нещодавні події, зокрема невтішні слова та дії деяких лідерів Сполучених Штатів, могли залишити у вас відчуття покинутості. Будь ласка, знайте, що ці голоси не відображають справжніх настроїв у світі".

Автор звернення наголошує, що суперечка президентів США та України не має послабити рішучість українського народу.

"Ми бачимо ваш біль і поділяємо ваш тягар. Ми продовжуватимемо бути поруч з вами навіть тоді, коли інші вирішать закрити очі на правду і піддадуться російській пропаганді", – йдеться у листі.

Фото: Валерій Залужний/Telegram