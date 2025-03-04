Залужный рассказал, что британцы массово поддерживают Украину письмами – фото
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал фото с письмами британцев, где они выражают поддержку украинцам и интересуются, как им можно помочь.
По словам Залужного, дипмиссия получила "сотни" таких писем на фоне информации о заморозке американской военной помощи Украине и скандальной ситуации в Овальном кабинете: "Спрашивают, чем помочь, куда донатить и просят передать слова благодарности украинцам".
В одном из писем говорится: "Я пишу вам с сердцем, исполненным восхищения и непоколебимой поддержки. Я понимаю, что недавние события, в том числе неутешительные слова и действия некоторых лидеров Соединенных Штатов, могли оставить у вас ощущение заброшенности. Пожалуйста, знайте, что эти голоса не отражаются настоящих настроений в мире".
Автор обращения отмечает, что спор президентов США и Украины не должен ослабить решительность украинского народа.
"Мы видим вашу боль и разделяем ваше бремя. Мы будем продолжать быть рядом с вами даже тогда, когда другие решат закрыть глаза на правду и поддадутся российской пропаганде", – говорится в письме.
- После ссоры в Овальном кабинете Трамп заявил, что Зеленский якобы не готов к миру и хочет "воевать и воевать".
- Трамп назвал "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до окончания войны еще "очень, очень далеко". Американский лидер заявил, что Штаты "не будут долго с этим мириться".
- Утром 4 марта американские медиа писали, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после спора с Зеленским.
- 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что у него нет информации о каких-либо остановках в поставках военной помощи от США. По его словам, все пакеты поступали еще 3 марта.