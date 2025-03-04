Залужный рассказал, что британцы массово поддерживают Украину письмами – фото

По словам дипломата, жители Великобритании спрашивают, чем помочь, куда донатить и просят передать слова благодарности украинцам

Фото: ЕРА/NEIL HALL

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал фото с письмами британцев, где они выражают поддержку украинцам и интересуются, как им можно помочь.

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По словам Залужного, дипмиссия получила "сотни" таких писем на фоне информации о заморозке американской военной помощи Украине и скандальной ситуации в Овальном кабинете: "Спрашивают, чем помочь, куда донатить и просят передать слова благодарности украинцам".

В одном из писем говорится: "Я пишу вам с сердцем, исполненным восхищения и непоколебимой поддержки. Я понимаю, что недавние события, в том числе неутешительные слова и действия некоторых лидеров Соединенных Штатов, могли оставить у вас ощущение заброшенности. Пожалуйста, знайте, что эти голоса не отражаются настоящих настроений в мире".

Автор обращения отмечает, что спор президентов США и Украины не должен ослабить решительность украинского народа.

"Мы видим вашу боль и разделяем ваше бремя. Мы будем продолжать быть рядом с вами даже тогда, когда другие решат закрыть глаза на правду и поддадутся российской пропаганде", – говорится в письме.

Фото: Валерий Залужный/Telegram