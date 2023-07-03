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Завтра в НАТО мають домовитися про продовження мандата Столтенберга ще на рік – Reuters

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03.07.2023, 21:58
Завтра в НАТО мають домовитися про продовження мандата Столтенберга ще на рік – Reuters - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

Очікується, що завтра, 4 липня, представники НАТО домовляться про продовження терміну повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на рік. Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох неназваних дипломатів.

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За словами співрозмовників журналістів, на завтрашній зустрічі посли в НАТО мають офіційно схвалити продовження повноважень Столтенберга.

Раніше видання Euractiv писало, що мандат Столтеберга нібито мав бути продовжений минулої середи, 28 червня.

  • У 2014 році Єнс Столтенберг став генсеком НАТО. У 2019-му та 2022-му Столтенбергу продовжували термін його повноважень.
  • У лютому 2023-го повідомлялося, що в НАТО вважають, що слід знову продовжити повноваження Столтенберга, однак сам він цього не хоче і має намір залишити посаду, як і планувалося, у жовтні 2023 року.
  • 16 червня Столтенберг вкотре наголосив, що не хоче залишатися генсеком НАТО після завершення терміну повноважень. Водночас, за даними ЗМІ, Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитись генсеком Альянсу.

Читайте також: Столтенберга запитали про гарантії України на саміті НАТО: Буде дуже сильне послання

Оксана Житнюк
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НАТОЄнс Столтенберггенсек
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