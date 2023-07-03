Завтра в НАТО должны договориться о продлении мандата Столтенберга еще на год – Reuters

Ожидается, что завтра, 4 июля, представители НАТО договорятся о продлении срока полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех неназванных дипломатов.

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По словам собеседников журналистов, на завтрашней встрече послы в НАТО должны официально одобрить продление полномочий Столтенберга.

Ранее издание Euractiv писало, что мандат Столтеберга якобы должен был быть продлен в прошлую среду, 28 июня.

В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019-м и 2022-м Столтенбергу продлевали срок его полномочий.

В феврале 2023-го сообщалось, что в НАТО считают, что следует снова продлить полномочия Столтенберга, однако сам он этого не хочет и намерен покинуть должность, как и планировалось, в октябре 2023 года.

16 июня Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.

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