На захопленій частині Херсонщини окупанти навіть не намагаються допомогти людям – Зеленський

На окупованій Росією частині Херсонської області, яку затопило внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, росіяни навіть не намагаються допомогти людям. Про це у Telegram написав президент Володимир Зеленський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого. Абсолютно свідоме знищення одного з найбільших водосховищ України", – йдеться у дописі.

За словами президента, щонайменше 100 000 людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там. Сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води, зазначив Зеленський.

"Наші служби, усі, хто може дати людям порятунок, уже залучені. Але ми можемо допомогти тільки на підконтрольній Україні території. На окупованій Росією частині окупанти навіть не намагаються допомогти людям", – повідомив президент.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупантів на Херсонщині повідомляють про заблокованих місцевих мешканців, які потребують евакуації, а також про зниклих безвісти.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, рішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.

Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації жителям підтоплених населених пунктів Херсонської області, як знизити ризик виникнення інфекційних захворювань. Зокрема у МОЗ закликають не вживати харчові продукти, які опинилися у воді, навіть консервацію, і не вдягати одяг без попередньої дезінфекції.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.