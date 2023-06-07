Зеленский: На захваченной части Херсонской области оккупанты даже не пытаются помочь людям

На оккупированной Россией части Херсонской области, затопленной в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, россияне даже не пытаются помочь людям. Об этом в Telegram написал президент Владимир Зеленский.

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"Российские террористы в очередной раз доказали, что они представляют угрозу всему живому. Абсолютно сознательное уничтожение одного из крупнейших водохранилищ Украины", – говорится в сообщении.

По словам президента, не менее 100 000 человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере десятки тысяч все еще там. Сотни тысяч человек остались без нормального доступа к питьевой воде, отметил Зеленский.

"Наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но мы можем помочь только на подконтрольной Украине территории. На оккупированной Россией части оккупанты даже не пытаются помочь людям", – сообщил президент.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупантов в Херсонской области сообщают о заблокированных местных жителях, нуждающихся в эвакуации, а также о пропавших без вести.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.

Министерство здравоохранения дало рекомендации жителям подтопленных населенных пунктов Херсонской области, как снизить риск инфекционных заболеваний. В частности, в Минздраве призывают не употреблять оказавшиеся в воде пищевые продукты, даже консервацию, и не надевать одежду без предварительной дезинфекции.

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