Зеленський: Деякі союзники сумніваються в успіху ЗСУ. Нам потрібні суттєві результати
21.11.2023, 09:36
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський визнав, що деякі союзники України мають сумніви в успіху наступу Сил оборони. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.
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За його словами, війна 2023 року пішла не за тим сценарієм, на який він сподівався.
Він визнав, що відсутність прогресу в наступі Збройних Сил України "збентежила" деяких союзників, які сумніваються, чи Україна зможе повністю вигнати окупантів зі своєї території.
"Нам потрібні успішніші результати на полі бою. Але в моральному стані немає глухого кута. Ми у себе вдома. Росіяни на нашій землі. Тому тут немає глухого кута", — сказав Зеленський.
- Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 уже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.
- Головком визнав прогалини із призовом, що дозволяють ухилятися, "намагаємося виправити".
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