RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський: Деякі союзники сумніваються в успіху ЗСУ. Нам потрібні суттєві результати

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 09:36
Зеленський: Деякі союзники сумніваються в успіху ЗСУ. Нам потрібні суттєві результати - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський визнав, що деякі союзники України мають сумніви в успіху наступу Сил оборони. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

За його словами, війна 2023 року пішла не за тим сценарієм, на який він сподівався.

Він визнав, що відсутність прогресу в наступі Збройних Сил України "збентежила" деяких союзників, які сумніваються, чи Україна зможе повністю вигнати окупантів зі своєї території.

"Нам потрібні успішніші результати на полі бою. Але в моральному стані немає глухого кута. Ми у себе вдома. Росіяни на нашій землі. Тому тут немає глухого кута", — сказав Зеленський.

Читайте також: Залужний: Потрібен прорив у технологіях війни. Інакше рано чи пізно у нас не вистачить людей

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнавійськова допомоганаступ

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 