Зеленський: Деякі союзники сумніваються в успіху ЗСУ. Нам потрібні суттєві результати

Президент Володимир Зеленський визнав, що деякі союзники України мають сумніви в успіху наступу Сил оборони. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

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За його словами, війна 2023 року пішла не за тим сценарієм, на який він сподівався.

Він визнав, що відсутність прогресу в наступі Збройних Сил України "збентежила" деяких союзників, які сумніваються, чи Україна зможе повністю вигнати окупантів зі своєї території.

"Нам потрібні успішніші результати на полі бою. Але в моральному стані немає глухого кута. Ми у себе вдома. Росіяни на нашій землі. Тому тут немає глухого кута", — сказав Зеленський.

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