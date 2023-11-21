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Зеленский: Некоторые союзники сомневаются в успехе ВСУ. Нам нужны существенные результаты

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 09:36
Зеленский: Некоторые союзники сомневаются в успехе ВСУ. Нам нужны существенные результаты - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский признал, что некоторые союзники Украины сомневаются в успехе наступления Сил обороны. Об этом он сообщил в интервью таблоиду The Sun.

По его словам, война в 2023 году пошла не по тому сценарию, на который он надеялся. 

Он признал, что отсутствие прогресса в наступлении Вооруженных Сил Украины "обескуражило" некоторых союзников, которые сомневаются, сможет ли Украина полностью выгнать оккупантов со своей территории. 

"Нам нужны более успешные результаты на поле боя. Но в моральном состоянии нет тупика. Мы у себя дома. Россияне на нашей земле. Поэтому здесь нет тупика", — сказал Зеленский.

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Дмитрий Гриниченко
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