Зеленский: Некоторые союзники сомневаются в успехе ВСУ. Нам нужны существенные результаты

Президент Владимир Зеленский признал, что некоторые союзники Украины сомневаются в успехе наступления Сил обороны. Об этом он сообщил в интервью таблоиду The Sun.

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По его словам, война в 2023 году пошла не по тому сценарию, на который он надеялся.

Он признал, что отсутствие прогресса в наступлении Вооруженных Сил Украины "обескуражило" некоторых союзников, которые сомневаются, сможет ли Украина полностью выгнать оккупантов со своей территории.

"Нам нужны более успешные результаты на поле боя. Но в моральном состоянии нет тупика. Мы у себя дома. Россияне на нашей земле. Поэтому здесь нет тупика", — сказал Зеленский.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть манёвренный тип войны.

По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, поскольку Россия улучшила ПВО.

Главком признал пробелы с призывом, позволяющие уклоняться, "пытаемся исправить".

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