Зеленський обговорив з Мелоні військову допомогу для України

Україна та Італія працюють над новим пакетом підтримки

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні щодо військової підтримки для України. Про це повідомляється у пресслужбі Офісу президента.

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Зокрема, Зеленський розповів Мелоні про ситуацію на фронті та наголосив на важливості прискорення надання 10-го пакету допомоги від Італії.

"Домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав, щоб обговорити безпекову ситуацію у регіоні та збільшити постачання систем протиповітряної оборони для України", – зазначив президент.