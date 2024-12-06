Зеленський обговорив з Мелоні військову допомогу для України
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні щодо військової підтримки для України. Про це повідомляється у пресслужбі Офісу президента.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Зокрема, Зеленський розповів Мелоні про ситуацію на фронті та наголосив на важливості прискорення надання 10-го пакету допомоги від Італії.
"Домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав, щоб обговорити безпекову ситуацію у регіоні та збільшити постачання систем протиповітряної оборони для України", – зазначив президент.
- Мелоні назвала, ймовірніше, пропагандистським кроком "пропозицію" Путіна щодо нібито умов припинення вогню у війні РФ проти України.
- Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову про підтримку України з французьким колегою Емманюелем Макроном та італійською прем'єркою Джорджею Мелоні.
- 4 грудня Мелоні провела зустріч з угорським колегою Віктором Орбаном у Римі. Вони обговорили мир в Україні, відновлення країни та проблеми нелегальної міграції.