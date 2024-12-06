Зеленский обсудил с Мелони военную помощь для Украины

Украина и Италия работают над новым пакетом поддержки

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Джорджей Мелони относительно военной поддержки для Украины. Об этом сообщается в пресс-службе Офиса президента.

В частности, Зеленский рассказал Мелони о ситуации на фронте и отметил важность ускорения предоставления 10-го пакета помощи от Италии.

"Договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств, чтобы обсудить ситуацию в регионе и увеличить поставки систем противовоздушной обороны для Украины", – отметил президент.