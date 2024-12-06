Зеленский обсудил с Мелони военную помощь для Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Джорджей Мелони относительно военной поддержки для Украины. Об этом сообщается в пресс-службе Офиса президента.
В частности, Зеленский рассказал Мелони о ситуации на фронте и отметил важность ускорения предоставления 10-го пакета помощи от Италии.
"Договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств, чтобы обсудить ситуацию в регионе и увеличить поставки систем противовоздушной обороны для Украины", – отметил президент.
- Мелони назвала, скорее, пропагандистским шагом "предложение" Путина относительно якобы условий прекращения огня в войне РФ против Украины.
- Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор о поддержке Украины с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и итальянским премьером Джорджем Мелони.
- 4 декабря Мелони провела встречу с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Риме. Они обсудили мир в Украине, восстановление страны и проблемы нелегальной миграции.