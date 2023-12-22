Зеленський обговорив з Умєровим поповнення військ та терміни служби військових

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, на якій вони обговорили питання мобілізації та демобілізації. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Провів нараду з міністром оборони та командою. Готуємо розв'язання тих питань, які ставлять наші підрозділи, наші бойові бригади. Питання мотивації, питання визначеності, питання термінів служби, питання поповнення. Сили оборони тримаються на людях, а люди – це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити", — сказав Зеленський.

На пресконференції за підсумками 2023 року президент заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000 – 500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

Однак секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов дав зрозуміти, що питання мобілізації такої кількості людей – це не про короткострокову перспективу.

21 грудня в інтерв'ю Welt глава Міноборони Умєров заявив, що українці призовного віку, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні вступити до лав Сил оборони у 2024 році. Також він говорив про санкції для тих, хто не виконає цієї вимоги.

Представник Міноборони Павлюк у коментарі LIGA.net пояснив слова міністра оборони: від того, що громадянин за кордоном не отримав повістку, загроза для України не зникла. Проте на порядку денному немає питання щодо механізму покарання чи юридичного тиску на тих, хто зараз не в Україні.

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