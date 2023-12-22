Зеленский обсудил с Умеровым пополнение войск и сроки службы военных

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, на котором они обсудили вопросы мобилизации и демобилизации. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

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"Провел совещание с министром обороны и командой. Готовим решение тех вопросов, которые задают наши подразделения, наши боевые бригады. Вопросы мотивации, вопросы определенности, вопросы сроков службы, вопросы пополнения. Силы обороны держатся на людях, а люди – это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить", – сказал Зеленский.

На пресс-конференции по итогам 2023 года президент заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000 – 500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал понять, что вопрос мобилизации такого количества людей – это не краткосрочная перспектива.

21 декабря в интервью Welt глава Минобороны Умеров заявил, что украинцы призывного возраста, проживающие в Германии и других странах, должны вступить в ряды Сил обороны в 2024 году. Также он говорил о санкциях для тех, кто не выполнит это требование.

Представитель Минобороны Павлюк в комментарии LIGA.net объяснил слова министра обороны: от того, что гражданин за границей не получил повестку, угроза для Украины не исчезла. Однако в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех, кто сейчас не в Украине.

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