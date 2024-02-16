Зеленський окреслив зміст безпекового договору з Німеччиною. Там чотири компоненти

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом окреслив напрями співпраці, які передбачені безпековою угодою, що була сьогодні підписана лідерами України та Німеччини.

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По-перше, за словами Зеленського, в угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад 7 млрд євро, що "значно посилить українську армію".

"Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів. Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну", – сказав президент.

Берлін продовжуватиме надавати підтримку Києву протягом усього строку дії документа.

Загалом документ визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці – військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

Повний текст документа читайте на LIGA.net згодом.