Зеленский очертил содержание договора безопасности с Германией. Там четыре компонента
Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем очертил направления сотрудничества, предусмотренные договором безопасности, который был сегодня подписан лидерами Украины и Германии.
Во-первых, по словам Зеленского, в соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более 7 млрд евро, что "значительно усилит украинскую армию".
"Это оружие, в отношении которого уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов. Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного предстоящего вооруженного нападения России на Украину", – сказал президент.
Берлин будет продолжать оказывать поддержку Киеву в течение всего срока действия документа.
В целом документ определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности – военного, политического, финансового и гуманитарного.
Полный текст документа читайте на LIGA.net позже.
- 12 января идентичный договор был заключен между украинским президентом и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.
- Украина и Канада заключат договор об "заверении безопасности", сообщила 15 января посол Наталья Цмоць.
- 22 января Польша присоединилась к декларации стран Большой семерки по гарантиям безопасности для Украины.
- Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами.