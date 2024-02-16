Зеленский очертил содержание договора безопасности с Германией. Там четыре компонента

Документ определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности – военного, политического, финансового и гуманитарного

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем очертил направления сотрудничества, предусмотренные договором безопасности, который был сегодня подписан лидерами Украины и Германии.

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Во-первых, по словам Зеленского, в соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более 7 млрд евро, что "значительно усилит украинскую армию".

"Это оружие, в отношении которого уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов. Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного предстоящего вооруженного нападения России на Украину", – сказал президент.

Берлин будет продолжать оказывать поддержку Киеву в течение всего срока действия документа.

В целом документ определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности – военного, политического, финансового и гуманитарного.

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