Зеленський надав нові військові звання Малюку та його заступнику

Василь Малюк (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підвищив главу Служби безпеки України Василя Малюка та його заступника Олександра Поклада. Укази №4/2024 та №3/2024 від 6 січня з'явилися на сайті Офісу президента.

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Верховний головнокомандувач розпорядився надати генерал-майору Малюку звання генерал-лейтенанта, а бригадному генералу Покладу – звання генерал-майора.

З 2014 року Малюк брав участь в АТО на Донбасі, нагороджений відзнакою президента України.

З січня 2020 року до 13 березня 2020 року був першим заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

З 16 до 27 лютого 2022 року — заступник міністра внутрішніх справ, а з 28 лютого до 3 березня 2022 року — заступник голови СБУ.

25 березня 2022 року Малюку надано звання бригадного генерала, а 1 грудня 2022 року — звання генерал-майора.

7 лютого 2023 року став головою СБУ.

Під керівництвом Малюка під час повномасштабного вторгнення СБУ атакувала Керченський міст та Чорноморський флот РФ. Були створені надводні дрони Sea Baby, які завдають ударів по окупантах у Чорному морі. Крім того, СБУ регулярно ліквідовує російських високопоставлених офіцерів, а також колаборантів. Серед останніх таких спецоперацій – вбивство екснардепа та зрадника України Іллі Киви у Підмосков'ї.

5 грудня 2023 року співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що дрони СБУ та ГУР вдарили по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, який використовували окупаційні війська.

Того ж дня в районах населених пунктів Багерове та Стрілкове дрони СБУ атакували важливі військові об'єкти росіян.

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