Зеленский присвоил новые воинские звания Малюку и его заместителю

Василий Малюк (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский повысил главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада. Указы №4/2024 и №3/2024 от 6 января появились на сайте Офиса президента.

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Верховный главнокомандующий распорядился присвоить генерал-майору Малюку звание генерал-лейтенанта, а бригадному генералу Покладу – звание генерал-майора.

С 2014 года Малюк принимал участие в АТО на Донбассе, награжден отличием президента Украины.

С января 2020 года по 13 марта 2020 года был первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

С 16 по 27 февраля 2022 года – заместитель министра внутренних дел, а с 28 февраля по 3 марта 2022 года – заместитель председателя СБУ.

25 марта 2022 года Малюку присвоено звание бригадного генерала, а 1 декабря 2022 года – звание генерал-майора.

7 февраля 2023 года стал главой СБУ.

Под руководством Малюка во время полномасштабного вторжения СБУ атаковала Керченский мост и Черноморский флот РФ. Были созданы надводные дроны Sea Baby, наносящие удары по оккупантам в Черном море. Кроме того, СБУ регулярно ликвидирует российских высокопоставленных офицеров, а также коллаборантов. Среди последних таких спецопераций – убийство экс-нардепа и предателя Украины Ильи Кивы в Подмосковье.

5 декабря 2023 года собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что дроны СБУ и ГУР ударили по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который использовали оккупационные войска.

В тот же день в районах населенных пунктов Багерово и Стрелковое дроны СБУ атаковали важные военные объекты россиян.

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