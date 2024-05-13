Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника очільника Служби зовнішньої розвідки. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

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Указом №319/2024 український лідер звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Андрія Алєксєєнка.

Алєксєєнко працював на різних посадах у системі Міністерства закордонних справ. У листопаді 2017 року його призначили першим заступником голови СЗР. У березні-червні 2019 року Алєксєєнко тимчасово виконував обов’язки очільника відомства.

Іншим указом №320/2024 Зеленський призначив заступником очільника СЗР Олега Луговського.

26 березня Зеленський перевів попереднього голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка на нову посаду. Він замінив Олексія Данілова на посаді секретаря Ради національної безпеки й оборони. Службу зовнішньої розвідки тоді очолив бойовий генерал Олег Іващенко.