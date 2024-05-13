Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки
Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Указом №319/2024 украинский лидер уволил с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Андрея Алексеенко.
Алексеенко работал на разных должностях в системе Министерства иностранных дел. В ноябре 2017 года он был назначен первым заместителем председателя СВР. В марте-июне 2019 года Алексеенко временно исполнял обязанности главы ведомства.
Другим указом №320/2024 Зеленский назначил заместителем главы СВР Олега Луговского.
26 марта Зеленский перевел предыдущего главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко на новую должность. Он заменил Алексея Данилова в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Службу внешней разведки тогда возглавил боевой генерал Олег Иващенко.
- 9 мая Зеленский также уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.
- В тот же день президент назначил новых командующих Силами специальных операций и Силами поддержки.