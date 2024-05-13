Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Указом №319/2024 украинский лидер уволил с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Андрея Алексеенко.

Алексеенко работал на разных должностях в системе Министерства иностранных дел. В ноябре 2017 года он был назначен первым заместителем председателя СВР. В марте-июне 2019 года Алексеенко временно исполнял обязанности главы ведомства.

Другим указом №320/2024 Зеленский назначил заместителем главы СВР Олега Луговского.

26 марта Зеленский перевел предыдущего главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко на новую должность. Он заменил Алексея Данилова в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Службу внешней разведки тогда возглавил боевой генерал Олег Иващенко.