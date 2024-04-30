Зеленський провів низку нарад про війну. Говорили про зрив російських планів і не тільки

30 квітня президент провів наради на військову тематику: щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупантів та щодо зриву планів ворога

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеоповідомленні, що провів низку нарад на військову тематику. За його словами, зокрема, обговорювався зрив російських планів.

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"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта та наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань", – заявив глава держави.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача української армії Олександра Сирського, а також обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї від західних союзників.

"Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – ППО, наша артилерія, наші дрони", – сказав президент.

За його словами, частково це вдається вирішити завдяки українському виробництву, особливо це стосується виробництва дронів.

27 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot, і вони є у партнерів, проте союзники не мають рішучості надати їх.

29 квітня український глава сказав, що влітку 2024 року під час саміту у Швейцарії може розпочатися "шлях до справедливого миру".

Також президент заявив, що хоче отримати запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні

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