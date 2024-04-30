Зеленський провів низку нарад про війну. Говорили про зрив російських планів і не тільки
Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеоповідомленні, що провів низку нарад на військову тематику. За його словами, зокрема, обговорювався зрив російських планів.
"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта та наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань", – заявив глава держави.
Крім того, Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача української армії Олександра Сирського, а також обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї від західних союзників.
"Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – ППО, наша артилерія, наші дрони", – сказав президент.
За його словами, частково це вдається вирішити завдяки українському виробництву, особливо це стосується виробництва дронів.
- 27 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot, і вони є у партнерів, проте союзники не мають рішучості надати їх.
- 29 квітня український глава сказав, що влітку 2024 року під час саміту у Швейцарії може розпочатися "шлях до справедливого миру".
- Також президент заявив, що хоче отримати запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні
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