Зеленский провел ряд совещаний о войне. Говорили о срыве российских планов и не только
Президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеосообщении, что провел ряд совещаний на военную тематику. По его словам, в частности, обсуждался срыв российских планов.
"Сегодня в течение дня было много совещаний именно на военную тематику – по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупанта и нашим действиям – и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач", – заявил глава государства.
Кроме того, Зеленский заслушал доклад главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, а также обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия от западных союзников.
"Нам нужно существенное ускорение поставок, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов. На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша, украинская инициатива – ПВО, наша артиллерия, наши дроны", – сказал президент.
По его словам, частично это удается решить благодаря украинскому производству, особенно это касается производства дронов.
- 27 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Украине нужно по меньшей мере семь систем противовоздушной обороны Patriot, и они есть у партнеров, однако союзники не имеют решимости предоставить их.
- 29 апреля украинский глава сказал, что летом 2024 года во время саммита в Швейцарии может начаться "путь к справедливому миру".
- Также президент заявил, что хочет получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Альянса в Вашингтоне.
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