Зеленский провел ряд совещаний о войне. Говорили о срыве российских планов и не только

30 апреля президент провел совещания на военную тематику: по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупантов и по срыву планов врага

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеосообщении, что провел ряд совещаний на военную тематику. По его словам, в частности, обсуждался срыв российских планов.

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"Сегодня в течение дня было много совещаний именно на военную тематику – по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупанта и нашим действиям – и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач", – заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, а также обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия от западных союзников.

"Нам нужно существенное ускорение поставок, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов. На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша, украинская инициатива – ПВО, наша артиллерия, наши дроны", – сказал президент.

По его словам, частично это удается решить благодаря украинскому производству, особенно это касается производства дронов.

27 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Украине нужно по меньшей мере семь систем противовоздушной обороны Patriot, и они есть у партнеров, однако союзники не имеют решимости предоставить их.

29 апреля украинский глава сказал, что летом 2024 года во время саммита в Швейцарии может начаться "путь к справедливому миру".

Также президент заявил, что хочет получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Альянса в Вашингтоне.

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