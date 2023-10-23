Зеленський призначив Швеця головним слідчим СБУ. ЗМІ показували його "елітне" життя: відео

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Швеця начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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Указ набирає чинності з 23 жовтня.

Швець був виконувачем обов'язків начальника управління з 2019 року.

У 2020 році проект Схеми опублікував розслідування, в якому йшлося, що Швець має будинок в елітному котеджному селищі Золочі під Києвом. Там є власні парки, дитячий садок, школа, салон краси, фітнес-центри, фешенебельні ресторани, свій вертолітний майданчик та яхт-клуб.

Йдеться про двоповерховий котедж на 200 кв м з басейном. Маєток було куплено ще у 2015 році. З літа 2020 року журналісти неодноразово помічали на території особняка людей та машини, що належать родині Швеця.

Дізнатися дату купівлі та вартість одного з найдорожчих котеджів у селищі журналісти не змогли, оскільки будинку не було присвоєно поштову адресу і в реєстрах вона не була вказана. Однак ріелтори оцінювали таку будівлю в 11 млн. грн.

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16 липня 2022 року було затримано колишнього начальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча.

Слідство вважає, що він передавав російським спецслужбам розвіддані та брав участь у злочинному угрупуванні, яке діяло проти інтересів України.

У ході операції із затримання екс-глави Кримського управління СБУ українські спецслужби проникли до лав ФСБ РФ.

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