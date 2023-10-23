Зеленский назначил Швеца главным следователем СБУ. СМИ показали его "элитную" жизнь: видео

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Швеца начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Указ вступает в силу с 23 октября.

Швец был исполняющим обязанностей начальника управления с 2019 года.

В 2020 году проект Схемы опубликовал расследование, в котором говорилось, что у Швеца есть дом в элитном коттеджном поселке Золоче под Киевом. Там есть собственные парки, детский сад, школа, салон красоты, фитнес-центры, фешенебельные рестораны, своя вертолетная площадка и яхт-клуб.

Речь идет о двухэтажном коттедже на 200 кв м с бассейном. Имение было куплено еще в 2015 году. С лета 2020 журналисты неоднократно замечали на территории особняка людей и машины, принадлежащие семье Швеца.

Узнать дату покупки и стоимость одного из самых дорогих коттеджей в поселке журналисты не смогли, поскольку дому не был присвоен почтовый адрес и в реестрах он не был указан. Однако риелторы оценивали такое здание в 11 млн грн.

Что происходило в СБУ Баканова в конце февраля 2022 года: hromadske показало переписку — видео.

16 июля 2022 года был задержан бывший начальник управления СБУ в Крыму Олег Кулинич.

Следствие считает, что он передавал российским спецслужбам разведданные и участвовал в преступной группировке, которая действовала против интересов Украины.

В ходе операции по задержанию экс-главы Крымского управления СБУ украинские спецслужбы проникли в ряды ФСБ РФ.

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