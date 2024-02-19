Зеленський: Росія користується затримкою допомоги Україні – це дуже відчутні речі

Президент Зеленський зазначив, що наразі українські військові відчувають дефіцит артилерії та потребу у фронтовій ППО

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі російська армія користується затримками в допомозі Україні й це дуже відчутно. Він наголосив, що працює з партнерами щодо відновлення та продовження підтримки. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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"Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту – саме там, де російські війська зосередили максимум резервів", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що наразі українські військові відчувають дефіцит артилерії, потребу у фронтовій ППО та в більшій далекобійності нашої зброї.

Він окремо подякував всім українським компаніям та партнерам, які вже налагодили виробництво зброї, виробництво снарядів, дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

"Звичайно, ми поки не можемо забезпечити всі потреби лише завдяки власним можливостям, але кожен місяць додає Україні своєї сили, своїх можливостей. Я дякую всім, хто працює заради цього", – зазначив глава держави.

Зокрема він нагадав, що повернувся з позиції захисників на Куп'янському напрямку, де відвідав 14-ту окрему механізовану бригаду. Військові доповіли про основні потреби.

Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ (Фото: ОП)

18 лютого президент США Байден після розмови із Зеленським пообіцяв докласти зусиль, щоб Сили оборони України отримали потрібні снаряди.

19 лютого очільник МЗС Кулеба закликав країни ЄС скасувати експортні контракти, направити боєприпаси на потреби українського фронту та європейської оборони.

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