Зеленский: Россия пользуется задержкой помощи Украине – это очень ощутимые вещи

Президент Зеленский отметил, что сейчас украинские военные испытывают дефицит артиллерии и потребность во фронтовой ПВО

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российская армия пользуется задержками в помощи Украине и это очень ощутимо. Он подчеркнул, что работает с партнерами по восстановлению и продлению поддержки. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

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"Сейчас чрезвычайно тяжелая ситуация на нескольких частях фронта – именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что сейчас украинские военные испытывают дефицит артиллерии, потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия.

Он отдельно поблагодарил все украинские компании и партнеров, которые уже наладили производство оружия, производство снарядов, дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

"Конечно, мы пока не можем обеспечить все потребности только благодаря собственным возможностям, но каждый месяц добавляет Украине своей силы, своих возможностей. Я благодарю всех, кто работает ради этого", – отметил глава государства.

В частности он напомнил, что вернулся с позиции защитников на Купянском направлении, где посетил 14-ю отдельную механизированную бригаду. Военные доложили об основных потребностях.

Владимир Зеленский посетил Купянск (Фото: ОП)

18 февраля президент США Байден после разговора с Зеленским пообещал приложить усилия, чтобы Силы обороны Украины получили нужные снаряды.

19 февраля глава МИД Кулеба призвал страны ЕС отменить экспортные контракты, направить боеприпасы на нужды украинского фронта и европейской обороны.

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