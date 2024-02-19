Зеленский: Россия пользуется задержкой помощи Украине – это очень ощутимые вещи
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российская армия пользуется задержками в помощи Украине и это очень ощутимо. Он подчеркнул, что работает с партнерами по восстановлению и продлению поддержки. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.
"Сейчас чрезвычайно тяжелая ситуация на нескольких частях фронта – именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов", – подчеркнул он.
Зеленский отметил, что сейчас украинские военные испытывают дефицит артиллерии, потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия.
Он отдельно поблагодарил все украинские компании и партнеров, которые уже наладили производство оружия, производство снарядов, дронов и средств радиоэлектронной борьбы.
"Конечно, мы пока не можем обеспечить все потребности только благодаря собственным возможностям, но каждый месяц добавляет Украине своей силы, своих возможностей. Я благодарю всех, кто работает ради этого", – отметил глава государства.
В частности он напомнил, что вернулся с позиции защитников на Купянском направлении, где посетил 14-ю отдельную механизированную бригаду. Военные доложили об основных потребностях.
- 18 февраля президент США Байден после разговора с Зеленским пообещал приложить усилия, чтобы Силы обороны Украины получили нужные снаряды.
- 19 февраля глава МИД Кулеба призвал страны ЕС отменить экспортные контракты, направить боеприпасы на нужды украинского фронта и европейской обороны.
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