Зеленський вважає, що союзники дозволять бити вглиб Росії після згоди США

Володимир Зеленський обговорить це питання із Джо Байденом на зустрічі цього тижня

Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що союзники дозволять Україні бити своєю зброєю вглиб Росії, однак лише після відповідного рішення Сполучених Штатів. Про це глава держави розповів у інтерв’ю ABC News.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Зеленський в черговий раз закликав США зняти обмеження на далекобійні удари по цілях на території Росії. Він додав, що обговорить це питання під час зустрічі з президентом США Джо Байденом цього тижня.

Це, за словами президента, дозволить Україні завдати ударів по російських авіабазах, які використовуються для запуску сотень авіабомб по прифронтових районах.

Зеленський також висловив упевненість, що інші союзники України, зокрема Франція, Велика Британія, Італія та Німеччина, готові підтримати це рішення, але наголосив, що США мають очолити процес.

"Головна роль належить Сполученим Штатам і президенту США Байдену. Усі дивляться на нього, і нам це потрібно, щоб захистити себе", – сказав президент.

Читайте також: Зеленський: ATACMS у тому вигляді, в якому є у нас сьогодні, ні до чого