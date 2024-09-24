Зеленский считает, что союзники позволят бить вглубь России после согласия США

Владимир Зеленский обсудит этот вопрос с Джо Байденом на встрече этой недели

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что союзники позволят Украине бить своим оружием вглубь России, однако только после соответствующего решения Соединенных Штатов. Об этом глава государства рассказал в интервью ABC News.

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Зеленский в очередной раз призвал США снять ограничения на дальнобойные удары по целям на территории России. Он добавил, что обсудит этот вопрос во время встречи с президентом США Джо Байденом на этой неделе.

Это, по словам президента, позволит Украине нанести удары по российским авиабазам, которые используются для запуска сотен авиабомб по прифронтовым районам.

Зеленский также выразил уверенность, что другие союзники Украины, включая Францию, Великобританию, Италию и Германию, готовы поддержать это решение, но подчеркнул, что США должны возглавить процесс.

"Главная роль принадлежит Соединенным Штатам и президенту США Байдену. Все смотрят на него, и нам это нужно, чтобы защитить себя", – сказал президент.

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