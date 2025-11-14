Зеленський анонсував спеціальні рішення для оборони областей та більше операцій у Росії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна готує спеціальні рішення, які можуть зміцнити захист у регіонах, які Росія атакує частіше за інші. А для атак по РФ Сили безпілотних систем та інші підрозділи будуть залучені значно більше, повідомив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За інформацією військових та керівників обласних військових адміністрацій, найбільше потерпають від російських атак прифронтові області у прикордонні з Росією: Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Херсонська області, а також Херсон і Харків.

"Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більших втрат окупанту, і передусім тим російським підрозділам, які знущаються з наших міст, які знущаються з наших людей і влаштовують фактично сафарі на людей", – сказав президент.

Він наголосив, що потрібно більше активних операцій на ворожій території. Для цього Сили безпілотних систем, зокрема "Птахи Мадяра" та інші підрозділи, будуть залучені до роботи значно більше й отримають більше ресурсу.

Також Зеленський обговорив із військовими ракетну програму України та її рівень.

"Ракети "Довгі Нептуни" показали себе у далекобійних санкціях проти Росії, ми щомісяця досягаємо більших результатів із ракетами. Дякую виробникам, дуже вдячний за це нашим воїнам", – резюмував голова держави.