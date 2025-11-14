Зеленский анонсировал специальные решения для обороны областей и больше операций в России

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина готовит специальные решения, которые могут укрепить защиту в регионах, атакуемых Россией чаще других. А для атак по РФ Силы беспилотных систем и другие подразделения будут привлечены значительно больше, сообщил президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По информации военных и руководителей областных военных администраций, больше всего страдают от российских атак прифронтовые области в приграничье с Россией: Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области, а также Херсон и Харьков.

"Мы готовим специальные решения, которые могут укрепить нашу защиту именно в этих областях и нанести большие потери оккупанту, и прежде всего тем российским подразделениям, которые издеваются над нашими городами, которые издеваются над нашими людьми и устраивают фактически сафари на людей", – сказал президент.

Он отметил, что нужно больше активных операций на вражеской территории. Для этого Силы беспилотных систем, в частности "Птицы Мадьяра" и другие подразделения, будут привлечены к работе значительно больше и получат больше ресурса.

Также Зеленский обсудил с военными ракетную программу Украины и ее уровень.

"Ракеты "Длинные Нептуны" показали себя в дальнобойных санкциях против России, мы ежемесячно достигаем больших результатов с ракетами. Спасибо производителям, очень благодарен за это нашим воинам", – резюмировал глава государства.