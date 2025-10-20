Зеленський: Ми наблизились до можливого закінчення війни, я точно вам кажу

У Дональда Трампа є настрій кинути всі сили на закінчення війни Росії проти України, вважає президент

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп після врегулювання на Близькому Сході готовий докласти зусиль для досягнення миру у війні Росії проти України, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на зустрічі з журналістами, передає Укрінформ.

За його словами, втрати, засоби та обсяг конфлікту на Близькому Сході та у російсько-українській війні не можна просто порівняти.

"Тому цю війну так швидко закінчити не вдається. Ми наблизились до можливого закінчення війни, я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході й на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", – сказав Зеленський.

Він додав, що наразі в американського президента такий настрій: "Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України".

Президент акцентував, що Україна в цей час максимально скористається нагодою і зробить кроки, що підштовхнуть РФ до перемовин.

"Тобто є такий настрій, а ми робимо в такому настрої якісь кроки – Tomahawk тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію", – сказав Зеленський.