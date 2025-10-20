Зеленский: Мы приблизились к возможному окончанию войны, я точно вам говорю

У Дональда Трампа есть настрой бросить все силы на окончание войны России против Украины, считает президент

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп после урегулирования на Ближнем Востоке готов приложить усилия для достижения мира в войне России против Украины, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал на встрече с журналистами, передает Укринформ.

По его словам, потери, средства и объем конфликта на Ближнем Востоке и в российско-украинской войне нельзя просто сравнить.

"Поэтому эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны, я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", – сказал Зеленский.

Он добавил, что на данный момент у американского президента такое настроение: "Давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины".

Президент акцентировал, что Украина в это время максимально воспользуется случаем и сделает шаги, которые подтолкнут РФ к переговорам.

"Есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги – Tomahawk и т.д., и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию", — сказал Зеленский.