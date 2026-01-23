Зеленський: На Давосі був позитив від Трампа щодо ракет до Patriot, але треба прискорити постачання

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час переговорів у Давосі (Фото: Офіс українського президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав "позитивний сигнал" від керівника США Дональда Трампа стосовно передання додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, однак необхідно пришвидшити постачання. Про це, після зустрічі на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 22 січня, глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив, що 23 числа говорив з міністром оборони Михайлом Федоровим й доручив українській команді "якнайшвидше й максимально детально" пропрацювати домовленості з партнерами щодо ракет для ППО.

"Вчора був позитивний сигнал у розмові з Президентом Трампом по ракетах для «петріотів» РАС-3, потрібен тепер позитивний сигнал тут, в Україні, – у реальному постачанні для наших захисників неба. Логістику треба максимально прискорити", - зауважив глава держави.

Напередодні, після зустрічі у Давосі, Зеленський повідомив, що подякував Трампу за попередній пакет ракет до ППО й попросив про додатковий.