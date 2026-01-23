Лише на один масований обстріл України Росія витратила річний бюджет обласного центру
Масована атака Росії по Україні в ніч на 20 січня обійшлася Кремлю більш ніж у $131 млн — це сума, співмірна з річним бюджетом багатотисячного міста. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
За даними ГУР, під час обстрілу російські війська застосували 372 засоби повітряного нападу. Йдеться про балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукову ракету "Циркон", крилаті ракети Х-101, навчальні ракети РМ-48У, а також ударні дрони типів "Герань" (російське маркування Shahed), "Гарпія" та "Гербера".
Загальна вартість використаного озброєння перевищує $131 млн, або понад 10,2 млрд рублів. Для порівняння, на таку суму протягом року живе Великий Новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також дорівнює приблизно третині річного бюджету таких регіонів РФ, як Калмикія та Ненецький автономний округ.
У ГУР зазначають, що за ці кошти можна було б побудувати сучасний онкологічний центр або профінансувати сотні соціальних проєктів.
Такі витрати на обстріл українських міст відбуваються на тлі рекордного дефіциту бюджету РФ, розповіли в розвідці. За її даними, минулого року він сягнув 5,6 трлн рублів ($70 млрд), що становить близько 2,6% ВВП, а для підтримки воєнних витрат Москва підвищує податки й акцизи, скорочує фінансування соціальної сфери й державних інвестиційних програм.
- Під час атаки 20 січня Україні вдалося збити велику кількість цілей завдяки отриманим напередодні ракетам до систем протиповітряної оборони. Президент Зеленський розповів, що вартість ракет, витрачених на відбиття атаки, становить близько €80 млн.
