Только на один массированный обстрел Украины Россия потратила годовой бюджет областного центра

На средства, потраченные на атаку по Украине 20 января, Нижний Новгород живет в течение года

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС Киева)

Массированная атака России по Украине в ночь на 20 января обошлась Кремлю более чем в $131 млн – это сумма, соизмеримая с годовым бюджетом многотысячного города. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

По данным ГУР, во время обстрела российские войска применили 372 средства воздушного нападения. Речь идет о баллистических ракетах "Искандер", гиперзвуковой ракете "Циркон", крылатых ракетах Х-101, учебных ракетах РМ-48У, а также ударных дронах типов "Герань" (российская маркировка Shahed), "Гарпия" и "Гербера".

Общая стоимость использованного вооружения превышает $131 млн, или более 10,2 млрд рублей. Для сравнения, на такую сумму в течение года живет Великий Новгород с населением около 220 тысяч человек. Это также равно примерно трети годового бюджета таких регионов РФ, как Калмыкия и Ненецкий автономный округ.

В ГУР отмечают, что за эти средства можно было бы построить современный онкологический центр или профинансировать сотни социальных проектов.

Такие расходы на обстрел украинских городов происходят на фоне рекордного дефицита бюджета РФ, рассказали в разведке. По ее данным, в прошлом году он достиг 5,6 трлн рублей ($70 млрд), что составляет около 2,6% ВВП, а для поддержания военных расходов Москва повышает налоги и акцизы, сокращает финансирование социальной сферы и государственных инвестиционных программ.