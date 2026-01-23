Зеленський: Партнери знають, яка їхня зброя працює, а що можна викинути на смітник

Працівник ТЦК (Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Telegram)

Україна стала головним випробувальним майданчиком для західного озброєння під час повномасштабного вторгнення. Про це заявив президент Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами в чаті.

Використовуючи європейську, американську й іншу зброю, країна на практиці показала, що саме працює в сучасній війні. Українська армія скоригувала застосування артилерії та продемонструвала, які боєприпаси ефективні, а які – ні. Увесь цей практичний досвід Україна передавала партнерам, зазначив глава держави.

"Партнери чітко знають, що з їх зброї працює, а що можна, чесно кажучи, викинути на смітник", – відмітив він.

Аналогічна ситуація склалася і з безпілотниками. Дрони, які партнери передавали на початку вторгнення, сьогодні вже стали неефективними. На початку війни це було великою допомогою, однак зараз фактично не працює на полі бою.

Україна вже перейшла до виробництва дронів зовсім іншого покоління. Ці новітні технології тепер стають доступними для партнерів, зазначив Зеленський.

Президент додав, що українська армія є найбільшою і найдосвідченішою в Європі, адже має реальний досвід повномасштабної війни. Саме тому вона могла б стати основою для об’єднаних сил Європи після завершення бойових дій.

За словами президента, створення об’єднаних європейських сил є можливим у горизонті три-п'ять років, хоча часу може бути навіть менше. Він наголосив, що Росія реалістично планує збільшити свою армію до 2,5–3 млн осіб до 2030 року, з яких щонайменше 1,5 млн уже мають бойовий досвід.

За словами Зеленського, без українських військових із бойовим досвідом Європа не зможе створити повноцінні об’єднані сили. Для цього, за його словами, ЄС має підготувати фінансову базу, щоб зберегти людей з бойовим досвідом у війську та не втратити їхні знання після війни.