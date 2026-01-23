Зеленский: Партнеры знают, какое их оружие работает, а что можно выбросить на свалку

Работник ТЦК (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Telegram))

Украина стала главной испытательной площадкой для западного вооружения во время полномасштабного вторжения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в чате.

Используя европейское, американское и другое оружие, страна на практике показала, что именно работает в современной войне. Украинская армия скорректировала применение артиллерии и продемонстрировала, какие боеприпасы эффективны, а какие – нет. Весь этот практический опыт Украина передавала партнерам, отметил глава государства.

"Партнеры четко знают, что из их оружия работает, а что можно, честно говоря, выбросить на свалку", – отметил он.

Аналогичная ситуация сложилась и с беспилотниками. Дроны, которые партнеры передавали в начале вторжения, сегодня уже стали неэффективными. В начале войны это было большой помощью, однако сейчас фактически не работает на поле боя.

Украина уже перешла к производства дронов совсем другого поколения. Эти новейшие технологии теперь становятся доступными для партнеров, отметил Зеленский.

Президент отметил, что украинская армия является крупнейшей и самой опытной в Европе, ведь имеет реальный опыт полномасштабной войны. Именно поэтому она могла бы стать основой для объединенных сил Европы после завершения боевых действий.

По словам президента, создание объединенных европейских сил возможно в горизонте три-пять лет, хотя времени может быть даже меньше. Он подчеркнул, что Россия реалистично планирует увеличить свою армию до 2,5-3 млн человек к 2030 году, из которых не менее 1,5 млн уже имеют боевой опыт.

По словам Зеленского, без украинских военных с боевым опытом Европа не сможет создать полноценные объединенные силы. Для этого, по его словам, ЕС должен подготовить финансовую базу, чтобы сохранить людей с боевым опытом в армии и не потерять их знания после войны.