Зеленский: Партнеры знают, какое их оружие работает, а что можно выбросить на свалку
Украина стала главной испытательной площадкой для западного вооружения во время полномасштабного вторжения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в чате.
Используя европейское, американское и другое оружие, страна на практике показала, что именно работает в современной войне. Украинская армия скорректировала применение артиллерии и продемонстрировала, какие боеприпасы эффективны, а какие – нет. Весь этот практический опыт Украина передавала партнерам, отметил глава государства.
"Партнеры четко знают, что из их оружия работает, а что можно, честно говоря, выбросить на свалку", – отметил он.
Аналогичная ситуация сложилась и с беспилотниками. Дроны, которые партнеры передавали в начале вторжения, сегодня уже стали неэффективными. В начале войны это было большой помощью, однако сейчас фактически не работает на поле боя.
Украина уже перешла к производства дронов совсем другого поколения. Эти новейшие технологии теперь становятся доступными для партнеров, отметил Зеленский.
Президент отметил, что украинская армия является крупнейшей и самой опытной в Европе, ведь имеет реальный опыт полномасштабной войны. Именно поэтому она могла бы стать основой для объединенных сил Европы после завершения боевых действий.
По словам президента, создание объединенных европейских сил возможно в горизонте три-пять лет, хотя времени может быть даже меньше. Он подчеркнул, что Россия реалистично планирует увеличить свою армию до 2,5-3 млн человек к 2030 году, из которых не менее 1,5 млн уже имеют боевой опыт.
По словам Зеленского, без украинских военных с боевым опытом Европа не сможет создать полноценные объединенные силы. Для этого, по его словам, ЕС должен подготовить финансовую базу, чтобы сохранить людей с боевым опытом в армии и не потерять их знания после войны.
- 20 января Зеленский сообщилчто Украина не против присоединиться к новому военно-политическому альянсу Европы в случае, если та захочет создать его как замену или альтернативу НАТО.
- 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказанныйчто российская армия не увеличивается – потери оккупантов убитыми за год выросли более чем вдвое.
