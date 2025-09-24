Зеленський під час виступу в ООН закликатиме європейських союзників посилити підтримку України

Під час свого виступу глава держави також планує закликати США продовжувати тиск на Москву

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський під час виступу на другий день щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку закликатиме міжнародну спільноту до посилення підтримки України, зокрема від європейських союзників. Про це повідомляє Reuters.

Під час свого виступу Зеленський також має намір закликати США продовжувати тиск на Москву, щоб зупинити війну проти України.

Український лідер візьме участь у загальних дебатах Генасамблеї ООН о 9:15 ранку за місцевим часом (близько 16:15 за київським часом).

Опісля виступу він матиме низку зустрічей, зокрема із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з членами Сенату США і членами Палати представників США.