Зеленський під час виступу в ООН закликатиме європейських союзників посилити підтримку України
Президент Володимир Зеленський під час виступу на другий день щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку закликатиме міжнародну спільноту до посилення підтримки України, зокрема від європейських союзників. Про це повідомляє Reuters.
Під час свого виступу Зеленський також має намір закликати США продовжувати тиск на Москву, щоб зупинити війну проти України.
Український лідер візьме участь у загальних дебатах Генасамблеї ООН о 9:15 ранку за місцевим часом (близько 16:15 за київським часом).
Опісля виступу він матиме низку зустрічей, зокрема із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з членами Сенату США і членами Палати представників США.
- 23 вересня відбулась зустріч Трампа з президентом Зеленським. Перед початком переговорів керівник Штатів заявив, що Україна успішно зупиняє на фронті російську армію, яка намагається просуватись.
- Сам український президент після цього заявив, що Україна очікує дій США, що змусять Росію рухатись до миру.
- Після зустрічі з Зеленським Трамп в соцмережі заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може відвоювати всю свою територію.
