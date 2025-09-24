Зеленский во время выступления в ООН будет призывать Европу усилить поддержку Украины

Во время своего выступления глава государства также планирует призвать США продолжать давление на Москву

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на второй день ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке будет призывать международное сообщество к усилению поддержки Украины, в частности от европейских союзников. Об этом сообщает Reuters.

Во время своего выступления Зеленский также намерен призвать США продолжать давление на Москву, чтобы остановить войну против Украины.

Украинский лидер примет участие в общих дебатах Генассамблеи ООН в 9:15 утра по местному времени (около 16:15 по киевскому времени).

После выступления он будет иметь ряд встреч, в частности с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и с членами Сената США и членами Палаты представителей США.