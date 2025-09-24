Зеленский во время выступления в ООН будет призывать Европу усилить поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский во время выступления на второй день ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке будет призывать международное сообщество к усилению поддержки Украины, в частности от европейских союзников. Об этом сообщает Reuters.
Во время своего выступления Зеленский также намерен призвать США продолжать давление на Москву, чтобы остановить войну против Украины.
Украинский лидер примет участие в общих дебатах Генассамблеи ООН в 9:15 утра по местному времени (около 16:15 по киевскому времени).
После выступления он будет иметь ряд встреч, в частности с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и с членами Сената США и членами Палаты представителей США.
- 23 сентября состоялась встреча Трампа с президентом Зеленским. Перед началом переговоров руководитель Штатов заявил, что Украина успешно останавливает на фронте российскую армию, которая пытается продвигаться.
- Сам украинский президент после этого заявил, что Украина ожидает действий США, которые заставят Россию двигаться к миру.
- После встречи с Зеленским Трамп в соцсети заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может отвоевать всю свою территорию.
