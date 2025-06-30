Зеленський провів нараду щодо фронту та виробництва дронів
У понеділок, 30 червня, президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими посадовцями та міністром оборони Рустемом Умєровим, обговорили ситуацію на фронті та виробництво безпілотників. Про це повідомив Офіс президента.
У нараді також взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник глави ОП Павло Паліса.
Учасники обговорили Покровський напрямок, де сконцентроване значне російське угруповання військ й відбувається багато штурмів.
"Сумщина, цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо", – зазначив президент.
Він додав, що російський задум наступу у Сумській області не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку.
"Також продовжуємо активні дії в межах Курської операції. Вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується", – продовжив Зеленський.
Була цього дня й детальна розмова щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання.
"Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо", – акцентував глава держави.
Він додав, що найближчим часом говоритиме з керівниками Європейського Союзу щодо додаткового фінансування для виробництва БпЛА і спільних виробництв.
- 30 червня Генштаб повідомив, що Сили оборони просунулися в районі Олексіївки Сумської області, відтіснивши окупантів далі від обласного центру.