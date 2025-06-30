Зеленський провів нараду щодо фронту та виробництва дронів

Окрему увагу під час наради приділили ситуації в Сумській області

Нарада (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 30 червня, президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими посадовцями та міністром оборони Рустемом Умєровим, обговорили ситуацію на фронті та виробництво безпілотників. Про це повідомив Офіс президента.

У нараді також взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник глави ОП Павло Паліса.

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Учасники обговорили Покровський напрямок, де сконцентроване значне російське угруповання військ й відбувається багато штурмів.

"Сумщина, цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо", – зазначив президент.

Він додав, що російський задум наступу у Сумській області не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку.

"Також продовжуємо активні дії в межах Курської операції. Вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується", – продовжив Зеленський.

Була цього дня й детальна розмова щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання.

"Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо", – акцентував глава держави.

Він додав, що найближчим часом говоритиме з керівниками Європейського Союзу щодо додаткового фінансування для виробництва БпЛА і спільних виробництв.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП