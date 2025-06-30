Зеленский провел совещание по вопросам фронта и производства дронов
В понедельник, 30 июня, президент Владимир Зеленский провел совещание с военными чиновниками и министром обороны Рустемом Умеровым, на котором обсудили ситуацию на фронте и производство беспилотников. Об этом сообщил Офис президента.
В совещании также приняли участие главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель главы ОП Павел Палиса.
Участники обсудили Покровское направление, где сосредоточена значительная группировка российских войск и происходит много штурмов.
"Сумская область, это направление мы сегодня отдельно обсудили. Неделю назад мы определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. На сегодняшний день определенные задачи полностью выполнены. Это важно", – отметил президент.
Он добавил, что российский замысел наступления в Сумской области не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на этом направлении.
"Также мы продолжаем активные действия в рамках Курской операции. Уже почти 10 месяцев цель операции обеспечивается", — продолжил Зеленский.
В этот день также состоялся подробный разговор об украинских дронах – финансирование, выполнение контрактов, производство и поставки.
"Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темпы производства наращиваем", — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что в ближайшее время поговорит с лидерами Европейского Союза о дополнительном финансировании для производства беспилотников и совместных производств.
- 26 июня Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничье Сумской области остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована.
- 30 июня Генштаб сообщил, что Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки Сумской области, оттеснив оккупантов дальше от областного центра.