Зеленський призначив постійного представника України при міжнародних організаціях
У четвер, 26 грудня, президент Володимир Зеленський призначив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.
Цю посаду обійматиме Юрій Вітренко. Він є кадровим дипломатом, повним тезкою Юрія Вітренка – колишнього керівника Нафтогазу.
"Призначити Вітренка Юрія Володимировича постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", – йдеться в указі №881/2024.
Раніше Вітренко обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації об'єднаних націй. Згодом він очолив Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП.
21 грудня Зеленський підписав указ про скасування як нереалізованого указу про призначення Еміне Джапарової постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.
- 13 грудня 2024 року низка українських ЗМІ, зокрема Суспільне, писали, що колишнього генерального прокурора Андрія Костіна призначать послом України у Нідерландах.
- 21 грудня Зеленський підписав укази про звільнення низки послів і призначення нових.