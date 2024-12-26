Днями Зеленський підписав указ про скасування як нереалізованого указу про призначення Еміне Джапарової

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У четвер, 26 грудня, президент Володимир Зеленський призначив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

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Цю посаду обійматиме Юрій Вітренко. Він є кадровим дипломатом, повним тезкою Юрія Вітренка – колишнього керівника Нафтогазу.

"Призначити Вітренка Юрія Володимировича постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", – йдеться в указі №881/2024.

Раніше Вітренко обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації об'єднаних націй. Згодом він очолив Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП.

21 грудня Зеленський підписав указ про скасування як нереалізованого указу про призначення Еміне Джапарової постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.

13 грудня 2024 року низка українських ЗМІ, зокрема Суспільне, писали, що колишнього генерального прокурора Андрія Костіна призначать послом України у Нідерландах.

21 грудня Зеленський підписав укази про звільнення низки послів і призначення нових.