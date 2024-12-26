Зеленский назначил Витренко постпредом Украины при международных организациях

На днях Зеленский подписал указ об отмене в качестве нереализованного указа о назначении Эмине Джапаровой

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В четверг, 26 декабря, президент Владимир Зеленский назначил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

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Эту должность будет занимать Юрий Витренко.

"Назначить Витренко Юрия Владимировича постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", – говорится в указе №881/2024.

Ранее Витренко занимал должность заместителя постоянного представителя Украины при Организации объединенных наций. Впоследствии он возглавил Главное управление по внешнеполитической деятельности Директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП.

21 декабря Зеленский подписал указ об отмене как нереализованного указа о назначении Эмине Джапаровой постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

13 декабря 2024 года ряд украинских СМИ, в частности Суспильне, писали, что бывшего генерального прокурора Андрея Костина назначат послом Украины в Нидерландах.

21 декабря Зеленский подписал указы об увольнении ряда послов и назначении новых.