Зеленский назначил Витренко постпредом Украины при международных организациях
В четверг, 26 декабря, президент Владимир Зеленский назначил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.
Эту должность будет занимать Юрий Витренко.
"Назначить Витренко Юрия Владимировича постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", – говорится в указе №881/2024.
Ранее Витренко занимал должность заместителя постоянного представителя Украины при Организации объединенных наций. Впоследствии он возглавил Главное управление по внешнеполитической деятельности Директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП.
21 декабря Зеленский подписал указ об отмене как нереализованного указа о назначении Эмине Джапаровой постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.
- 13 декабря 2024 года ряд украинских СМИ, в частности Суспильне, писали, что бывшего генерального прокурора Андрея Костина назначат послом Украины в Нидерландах.
- 21 декабря Зеленский подписал указы об увольнении ряда послов и назначении новых.