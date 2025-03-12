Зеленський розповів, чому Україна погодилася на 30-денне перемир'я і чого очікує від США

Президент висловив сподівання, що Україна може розраховувати на сильні кроки США у випадку, якщо РФ не погодиться на перемир'я

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський розповів на брифінгу, що Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я, щоб продемонструвати готовність до миру. Глава держави також сподівається на "сильні кроки" з боку Вашингтона, якщо Росія не погодиться на цю умову.

Як зазначив президент, перед зустріччю команд України та США в Саудівській Аравії обговорювалась пропозиція про перемир'я в повітрі та на морі. Однак пізніше американська сторона порушила питання, чи готова Україна зробити кроки для забезпечення перемир'я по всій території.

"Я налаштований дуже серйозно, і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити РФ до закінчення війни. Тому моя реакція була – ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", – заявив глава держави.

Відповідаючи на запитання, що зроблять США, якщо Росія не погодиться на 30-денне перемир'я, Зеленський сказав: "Сильні кроки щодо російської сторони. Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Я не знаю, деталей поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії відповідно, ну і посилення України".