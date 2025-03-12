Зеленский рассказал, почему Украина согласилась на 30-дневное перемирие и чего ждет от США

Президент выразил надежду, что Украина может рассчитывать на сильные шаги США в случае, если РФ не согласится на перемирие

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский рассказал на брифинге, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии, чтобы продемонстрировать готовность к миру. Глава государства также надеется на "сильные шаги" со стороны Вашингтона, если Россия не согласится с этим условием.

Как отметил президент, перед встречей команд Украины и США в Саудовской Аравии обсуждалось предложение о перемирии в воздухе и на море. Однако позже американская сторона подняла вопрос, готова ли Украина сделать шаги для обеспечения перемирия по всей территории.

"Я настроен очень серьезно, и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к окончанию войны. Поэтому моя реакция была – мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона", – заявил глава государства.

Отвечая на вопрос, что сделают США, если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, Зеленский сказал: "Сильные шаги по отношению к российской стороне. Я так понимаю, что мы можем рассчитать на сильные шаги. Я не знаю, деталей пока не знаю, но мы говорим о санкционных действиях соответственно, ну и об укреплении Украины".