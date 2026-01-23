Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
У п’ятницю, 23 січня, президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача після кадрових перестановок в уряді та спецслужбах. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.
Згідно з указом №73/2026, Зеленський вивів зі складу ставки колишнього голову Служби безпеки України Василя Малюка. Він очолював спецслужбу майже три роки – з лютого 2023-го.
Водночас президент затвердив у персональному складі Ставки міністра оборони Михайла Федорова та першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля. До цього Шмигаль очолював Міноборони, а Федоров був першим віцепрем'єром – міністром цифрової трансформації.
Цей указ набрав чинності з дня його опублікування.
- 5 січня 2026 року офіційно стало відомо, що Малюк іде з посади. СБУ тимчасово очолив командир "Альфи" Хмара.
- 9 січня президент подав прохання про звільнення Малюка до Ради.
- 13 січня парламент проголосував за подання про звільнення Малюка.
Коментарі (0)