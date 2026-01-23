Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки

Василь Малюк (Фото: Служба безпеки України)

У п’ятницю, 23 січня, президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача після кадрових перестановок в уряді та спецслужбах. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.

Згідно з указом №73/2026, Зеленський вивів зі складу ставки колишнього голову Служби безпеки України Василя Малюка. Він очолював спецслужбу майже три роки – з лютого 2023-го.

Водночас президент затвердив у персональному складі Ставки міністра оборони Михайла Федорова та першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля. До цього Шмигаль очолював Міноборони, а Федоров був першим віцепрем'єром – міністром цифрової трансформації.

Цей указ набрав чинності з дня його опублікування.

5 січня 2026 року офіційно стало відомо, що Малюк іде з посади. СБУ тимчасово очолив командир "Альфи" Хмара.

9 січня президент подав прохання про звільнення Малюка до Ради.

13 січня парламент проголосував за подання про звільнення Малюка.