Зеленский вывел Малюка из состава Ставки

Василий Малюк (Фото: Служба безопасности Украины)

В пятницу, 23 января, президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего после кадровых перестановок в правительстве и спецслужбах. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

Согласно указу №73/2026, Зеленский вывел из состава ставки бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он возглавлял спецслужбу почти три года – с февраля 2023-го.

В то же время президент утвердил в персональном составе Ставки министра обороны Михаила Федорова и первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля. До этого Шмыгаль возглавлял Минобороны, а Федоров был первым вице-премьером – министром цифровой трансформации.

Этот указ вступил в силу со дня его опубликования.

5 января 2026 года официально стало известно, что Малюк уходит с должности. СБУ временно возглавил командир "Альфы" Хмара.

9 января президент подал прошение об увольнении Малюка в Раду.

13 января парламент проголосовал за представление об увольнении Малюка.