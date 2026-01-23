Зеленский вывел Малюка из состава Ставки
В пятницу, 23 января, президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего после кадровых перестановок в правительстве и спецслужбах. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.
Согласно указу №73/2026, Зеленский вывел из состава ставки бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он возглавлял спецслужбу почти три года – с февраля 2023-го.
В то же время президент утвердил в персональном составе Ставки министра обороны Михаила Федорова и первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля. До этого Шмыгаль возглавлял Минобороны, а Федоров был первым вице-премьером – министром цифровой трансформации.
Этот указ вступил в силу со дня его опубликования.
- 5 января 2026 года официально стало известно, что Малюк уходит с должности. СБУ временно возглавил командир "Альфы" Хмара.
- 9 января президент подал прошение об увольнении Малюка в Раду.
- 13 января парламент проголосовал за представление об увольнении Малюка.
