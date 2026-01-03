Зеленський визначив кандидатури нових керівників у пʼяти областях

Зараз проходять консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій областях

Фото: ОП

Визначено кандидатури на посади нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська, Тернопільська та Чернівецька області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, тривають кадрові зміни й зараз проходять консультації щодо нових керівників.

"Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати", – наголосив Зеленський.

Раніше президент заявив, що розраховує на підтримку Верховною Радою кандидатури міністра оборони Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

2 січня Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони.