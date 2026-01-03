Зеленский определил кандидатуры новых руководителей в пяти областях

Проходят консультации по новым руководителям областных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях

Фото: ОП

Определены кандидатуры на должности новых руководителей областных администраций в пяти регионах: Винницкая, Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, продолжаются кадровые изменения и сейчас проходят консультации по новым руководителям.

"Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать", – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент заявил, что рассчитывает на поддержку Верховной Радой кандидатуры министр обороны Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.

2 января Зеленский предложил Федорову стать министром обороны.