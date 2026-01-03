Зеленский определил кандидатуры новых руководителей в пяти областях
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Определены кандидатуры на должности новых руководителей областных администраций в пяти регионах: Винницкая, Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, продолжаются кадровые изменения и сейчас проходят консультации по новым руководителям.
"Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать", – подчеркнул Зеленский.
- Ранее президент заявил, что рассчитывает на поддержку Верховной Радой кандидатуры министр обороны Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.
- 2 января Зеленский предложил Федорову стать министром обороны.
Комментарии (0)