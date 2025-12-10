Зеленський заявив про посилення української авіації

Глава держави зауважив, що деталі нового зміцнення бойової авіації поки що є непублічними

Володимир Зеленський (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив про посилення військової авіації України. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую", – розповів президент.

Зеленський зазначив, що деталі цієї допомоги поки що непублічні, додавши, що "постійно додаємо сил у небі".

Він не навів інших деталей.

Напередодні, 9 грудня, Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомляв, що країна веде переговори з Києвом стосовно передання йому літаків МіГ-29 та отримання від нього окремих технологій дронів і ракет.

Однак польська сторона вказувала, що остаточне рішення ще не ухвалено. Наразі невідомо, чи пов'язані ці переговори з новою заявою Зеленського.

У цьому ж зверненні глава держави розповів про підготовку на 11 грудня зустрічі з партнерами з Коаліції охочих, котрі спільно з Україною працюють щодо гарантій безпеки "на землі, у небі та на морі".

"Будемо наступного тижня координуватися з Європою та у двосторонніх форматах. Україна працює швидко, кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для нашої оборони, для нашої стійкості", – зазначав Зеленський.